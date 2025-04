08.04.2025

So heißt Marlons neuster Song, der mit vielen anderen demnächst auf seinem ersten Album "Szenarien" erscheinen wird.

Der Bochumer hat uns in unserem Studio besucht und uns viel zu seiner Musik erzählt.

Was hat der Nintendo 3DS mit seiner Musikkarriere zu tun? War es nur Zufall, dass seine Debüt-EP "Bochum2" heißt? Und was erwartet uns bei der anstehenden Tour?



Marlon Hammer wird nach der Veröffentlichung seines neuen Albums direkt auf Tour sein. Am 12.05. spiet er in Köln und nur ein paar Tage später, am 16.05., in Bochum in der Trompete.