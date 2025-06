Ein Wochenende voller Highlights! Vom 4. bis 6. April sind Aachen zahlreiche Konzerte, Live-Shows und Clubevents angesagt. Alles unter dem Titel “1LIVE Absolut Aachen”. 1LIVE bringt auch in diesem Jahr wieder einen bunten Mix an bekannten Acts auf die Bühnen der Sektorstadt Aachen. Im vergangenen Jahr gastierte das Event in unserer Nachbarstadt Bochum. Ich denke da zurück an Ski Aggu und 01099 in der Jahrhunderthalle, aber auch an Sängerin LOI. An den Erfolg kann dieses Line-Up eigentlich nur anknüpfen. Ob Rapper Jazeek, bekannt mit seinen Singles “Ma Baby” oder “Starboy”, Star Zoe Wees zusammen mit Kauta oder die Band Querbeat - die Sektorstadt hat tolle Acts vom 4. bis 6. April zu Gast. Abgerundet wird das am Sonntag vom viel gefeierten Zartmann, der supported von Aaron eine kurze Show im Musikbunker spielt. Die Shows von GReeeN, Felix Lobrecht und Ikkimel sind leider schon ausverkauft. Also nicht mehr lange warten und ab nach Aachen!