Unterwegs mit Dustin von der Tiernothilfe Essen

10.07.2025

Dustin ist ehrenamtlicher Tierretter in Essen. Täglich ist er nach seinem Feierabend im Einsatz, um kranke oder verletzte Tiere zu sichern und wieder aufzupäppeln. Dabei gilt sein Engagement vor allem wild lebenden Tauben, um die sich sonst fast niemand kümmert. Aber auch viele andere Tiere hat Dustin bereits aus Notlagen befreit. Dabei reichen seine Einsätze von eingesperrten Tauben über gerettete Kaninchen im Hochwassergebiet bis hin zu einem Schwan mit verschluckter Angelschnur. Wir haben ihn vor einiger Zeit einen Tag lang begleitet und viel über seinen Alltag als Tierretter gelernt. Dabei waren wir unter anderem mit ihm im Grugapark unterwegs, wo Dustin eine Nilgans mit hängendem Flügel einfangen musste. Diese sollte aufgrund ihres Handicaps in einen Wildpark umgesiedelt werden.

Aber auch ein ausgebüxter Waran und verirrte Tauben in einem Fitnessstudio standen an diesem Tag auf der Agenda. Wie Dustins Alltag sonst aussieht, was ihn an seine Grenzen bringt und warum er dringend Unterstützung bei seiner Arbeit benötigt, erfahrt ihr hier:





Spotify könnte Cookies nutzen! Externe Cookies erlauben

Verfolgt Dustins Account auf Instagram: Unter @tiernothilfeessen

( https://www.instagram.com/tiernothilfeessen/)

teilt er ausführlich sein Leben als Tierretter.