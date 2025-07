Parookaville 2025

16.07.2025

Es ist wieder soweit - am Freitag öffnet die wohl verrückteste Festivalstadt Europas zum zehnten Mal ihre Tore und wird zum Zuhause von knapp 225.000 partyhungrigen "Bewohnern". Am Mittwoch und Donnerstag läuft bereits die Campinganreise mit den ersten campenden Bewohnern. Wir waren zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung schon einmal auf dem Gelände der "City of Dreams" und haben uns einen ersten Eindruck verschafft. Noch wird fleißig gebaut - am Freitag erwacht die Stadt dann endlich wieder für drei Tage zum Leben und wird unzählige Festivalgänger in ihren Bann ziehen.

Mitgründer Bernd Dicks hat uns beim Gang übers Gelände begleitet und stand uns auch schon zu einigen Fragen Rede und Antwort.

Wir durften auch bereits einen Blick auf die Mainstage und die neue "Bill's Factory"-Bühne werfen, deren Aussehen aber noch bis Freitag eine Überraschung bleiben wird. Zudem wartet "Parookaville" mit einer weiteren Besonderheit auf, worüber sich vor allem Fans der ersten Stunde freuen dürften: Denn die Mainstage von 2015 ist zurück. Um das zu ermöglichen, hat das Team um Bernd Dicks keine Kosten und Mühen gescheut. Die allererste Bühne, Ihrerzeit nur in Belgien angemietet, war jahrelang verschwunden und wurde nach intensiver Suche schließlich auf Kleinanzeigen wiederentdeckt und gekauft. Abgesehen von den Bühnen gibt es aber auch noch einige andere Highlights, auf die sich die Besucher freuen dürfen.

Unter anderem wird es am Sonntag eine Drohnenshow geben. 800 Drohnen werden dann Bilder und Skulpturen in den Nachthimmel zaubern. Auch einen Secret Act hat Bernd Dicks bereits für den letzten Festivaltag angekündigt. Dieser wird aber voraussichtlich erst am Samstag bekannt gegeben.



Was also erwartet uns in der "City of Dreams"? Anlässlich des 10. Jubiläums haben unsere beiden CampusFM Hosts und erfahrenen Parookaville Citizens Sarah und Alex einen Blick zurück auf ihre schönsten Erinnerungen der letzten Jahre geworfen: Ein Rückblick auf viele tolle Erfahrungen voller Emotionen und guter Vibes.



Wir haben aber nicht nur in die Vergangenheit geschaut. Sarah und Max haben für euch recherchiert was euch im Jubiläumsjahr erwartet. Was ist neu? Was kehrt zurück? Und warum sorgt ein ganz besonderer Stargast schon jetzt für Gesprächsstoff? Freut euch auf exklusive Einblicke und spannende Hintergrundinfos unter anderem zu den neuen Stages und zum Programm. Aber auch das neue Cashless System, dass die alte Parookaville-Währung “Token” ablösen wird, wird von den beiden angesprochen. Wer keine Infos verpassen will, bekommt hier den perfekten Vorgeschmack auf ein unvergessliches Wochenende in Weeze.



Die "Memory Stage" von 2015 wird in diesem Jahr wieder zum Leben erweckt

Auf der Bühne des Parookaville Theatres gibt es unter anderem Comedy und Akrobatik zu sehen. Die Stühle wurden extra dafür aus dem Metronom Theater Oberhausen angeliefert.

Gründervater Bill Parooka wacht über die Festivalbesucher