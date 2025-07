StuPa Wahl 2025

Es ist wieder soweit- am Freitag öffnet die wohl verrückteste Festivalstadt Europas zum zehnten Mal ihre Tore und wird zum Zuhause von knapp 225.000 partyhungrigen Besuchern. Wir waren zwei Tage vor der Eröffnung schon einmal auf dem Gelände der "City of Dreams" und haben uns einen ersten Eindruck verschafft. Noch wird fleißig gebaut- am Freitag erwacht die Stadt dann endlich wieder für drei Tage zum Leben und wird unzählige Festivalgänger in ihren Bann ziehen. Mitgründer Bernd Dicks hat uns beim Gang übers Gelände begleitet und stand uns auch schon zu einigen Fragen Rede und Antwort. Dabei durften wir auch bereits die Mainstage und die neue Bill's Factory begutachten, deren Aussehen aber noch bis Freitag eine Überraschung bleiben wird. Und das Parookaville wartet mit einer weiteren Besonderheit auf, was vor allem Fans der ersten Stunde freuen dürfte: Denn die Mainstage von 2015 ist zurück. Um das zu ermöglichen hat das Team um Bernd Dicks keine Kosten und Mühen gescheut. Die allererste Bühne, ihrerzeit eine