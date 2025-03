11.12.2023

Kanadische Wildnis

Woran denkt ihr zuerst, wenn Kanada zur Sprache kommt? Ein nordamerikanisches Land? Naturbelassene, abgelegene Orte, Poutine, Ahornblätter und die erhebende Melodie der kanadischen Nationalhymne leiten eine Reise durch das faszinierende Land des Ahornstaats ein.



Begleitet von der vertrauten Melodie, erklingen die Worte von Michael, auch bekannt als Mike Downie – einem Abenteurer und Youtuber, der Kanada und die Welt auf seine einzigartige Weise erkundet. Durch seine Bilder und den Klang seiner Stimme werden die Wunder Nordamerikas dabei lebendig, während er mit Zügen, Fähren und ungewöhnlichen Gefährten durch die Welt reist.



Sein Zuhause bleibt dabei Vancouver, von wo aus auch seine meisten Reisen starten.

Fast alle haben eines gemeinsam: Die Vielfalt der kanadischen Natur entfaltet sich vor den Augen der Zuschauer. Von schneebedeckten Gletschern in den Rockies über majestätische Wälder mit glitzernden Seen und tosenden Wasserfällen bis hin zu den wilden Küsten entlang des Pazifiks mit ihren geheimnisvollen Buchten.



Selbst in den ruhigen Momenten zwischen den Reisen verliert Mike Downie nie seine Neugier. Vancouver entpuppt sich als eine Schatzkammer neuer Entdeckungen: von verborgenen Ecken bis zu ungewöhnlichen Berufen. Selbst vor den Cranberry-Farmen macht er nicht halt und nimmt uns mit zur Ernte dieser sauren Beeren, ein Prozess, der an das Fluten der Reisfelder erinnert.





Wer mehr über Mikes Abenteuer erfahren möchte, sollte sich den YouTube-Kanal ansehen. Dort nimmt uns Mike mit auf seine Reisen und gewährt Einblicke in die faszinierende Vielfalt Kanadas.

In dem Sinne "I don’t know where I'm going next, but I know I want you there with me" - ein Ausdruck, mit dem Downielife am Ende jedes Videos dazu einlädt, die Schönheit Kanadas durch die Augen eines leidenschaftlichen Entdeckers zu erleben.