08.08.2025

Festivalfans aufgepasst: Am 15. und 16. August wird es wieder laut auf dem Flughafengelände in Weeze, wenn das San Hejmo Festival zum vierten Mal zum Leben erweckt wird.

San Hejmo bedeutet so viel wie "Heiliges Zuhause" und genau das ist auch das Motto des Multi Genre Festivals, dessen Line-Up alles von Pop, Hip Hop über Elektro und Partymusik umfasst. Denn das Festival ist nicht nur für seine bunte Musikauswahl bekannt, sondern kombiniert Musik mit Urban Art und Streetfood. Diese Kombi soll den Besuchern eine Wohlfühloase erschaffen, die weit über das übliche Partyimage von Festivals hinausgeht.

Als Headliner angekündigt haben sich Clueso, Finch, Nina Chuba, K.I.Z. und Sido.

Aber auch große Namen wie Natasha Bedingfield, Gestört aber Geil und Alle Farben werden die Mainstage unsicher machen.

Daneben präsentieren, wie in den letzten Jahren, nationale und internationale KünstlerInnen im Urban District ihre Werke. Eine breite Palette von Graffitis, Mural, Paintings und Installationen erwartet die Besucher.

Man kann aber auch selbst kreativ werden: Auch dieses Jahr gibt es wieder Mitmach- Workshops. Unter anderem können wie in den letzten Jahren Holzschilder für den Schilderwald gestaltet werden. Es gibt aber auch neue Aktionen. Die Veranstalter haben in diesem Jahr nämlich ihr Angebot an unterschiedlichen Workshops verdreifacht. So können in diesem Jahr auch Jutebeutel selbst bemalt, sowie T-Shirts in einem Graffiti Workshop gestaltet werden.



Und noch eine Sache ist neu: Wie bereits auf dem Parookaville wird es auch auf dem San Hejmo in diesem Jahr keine Bezahlung mit Token mehr geben. Stattdessen setzen die Veranstalter auch hier auf bargeldloses Bezahlen durch einen Chip im Festivalarmband.



Wenn ihr also neugierig geworden seid: Schnell sein lohnt sich! Aktuell werden auf der Seite nämlich noch Tagestickets angeboten.

