07.08.2025

So war's: Juicy Beats Festival

Das Dortmunder Kult-Festival feierte in diesem Jahr sein dreißigjähriges Jubiläum. In dieser Form fand das Juicy Beats Festival zum letzten Mal statt. CampusFM war für euch vor Ort.

Lukas Matysek

Am 25. und 26. Juli zeigte sich der Dortmunder Westfalenpark von einer anderen Seite. Inmitten der grünen Parklandschaft gab es zehn Bühnen, viele Stände und Mitmachaktionen.
Am Freitag traten einige Rapper und Pop-Sänger auf. Die Mainstage durfte in diesem Jahr CIVO eröffnen. 2022 gelang ihm der Durchbruch mit seinem Song "Weg von mir". Die Melodie, wohl sehr bekannt, von Bruno Mars 2010er Song "Talking to the Moon". Aber auch neuere Lieder wie "Garten vorm Haus" oder "Bis zum Mond und zurück" kommen gut bei den Fans an. CIVO stammt gebürtig aus der Nähe von Dortmund. Auf der Bühne erzählt er, es sei das Größte für ihn, sich heute auf Plakaten zu sehen. Einfach unglaublich wenn man nur an seine Träume glaubt.
Chart-Stürmer Zartmann rockte mit seinen Songs "wie du manchmal fehlst" oder dem Ohrwurm "tau mich auf" den frühen Freitagabend.

Hier könnt ihr die Liveschalte vom Festivalfreitag nochmal hören:

Auf zwei Acts freuten sie sich fast alle: Alexander Marcus und Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys. Das beste Bühnenbild hatte aber wohl Tream: Ein Getreidefeld mit Bergpanorama, im Vordergrund eine Bierzeltgarnitur aus dem Festzelt. Darauf tanzten die Bläser in Lederhosen. Mein Highlight: ein kleines ADAC Auto auf der Bühne passend zum neuen Song "ADAC" gemeinsam mit SDP.

Unseren Nachbericht aus Nachgehakt! zum Juicy Beats findet ihr hier:

Ich war zum ersten Mal beim Juicy Beats und muss sagen es war ein tolles Festivalwochenende hier bei uns im Ruhrgebiet. Ich bin gespannt, wie die Zukunft des Festivals aussehen wird!

Das könnte dich interessieren

Festivals

Unterwegs auf dem Parookaville 2025

Vom 18.-20. Juli 2025 war es wieder soweit: Die Stadt Parookaville öffnete für drei Tage ihre Tore und bescherte ihren 225.000 kurzzeitigen Bewohnern ein unvergessliches Erlebnis. Auch unsere Redakteure Alex, Linda, Max und Tim haben es sich nicht nehmen lassen, der Stadt einen Besuch abzustatten und sich von dem Spektakel selbst zu überzeugen.

27.07.2025

Festivals

Parookaville 2025

Es ist wieder soweit- am Freitag öffnet die wohl verrückteste Festivalstadt Europas zum zehnten Mal ihre Tore und wird zum Zuhause von knapp 225.000 partyhungrigen Besuchern. Wir waren zwei Tage vor der Eröffnung schon einmal auf dem Gelände der "City of Dreams" und haben uns einen ersten Eindruck verschafft. Noch wird fleißig gebaut- am Freitag erwacht die Stadt dann endlich wieder für drei Tage zum Leben und wird unzählige Festivalgänger in ihren Bann ziehen. Mitgründer Bernd Dicks hat uns beim Gang übers Gelände begleitet und stand uns auch schon zu einigen Fragen Rede und Antwort. Dabei durften wir auch bereits die Mainstage und die neue Bill's Factory begutachten, deren Aussehen aber noch bis Freitag eine Überraschung bleiben wird. Und das Parookaville wartet mit einer weiteren Besonderheit auf, was vor allem Fans der ersten Stunde freuen dürfte: Denn die Mainstage von 2015 ist zurück. Um das zu ermöglichen hat das Team um Bernd Dicks keine Kosten und Mühen gescheut. Die allererste Bühne, ihrerzeit eine

16.07.2025

Lokales

Unterwegs mit Dustin von der Tiernothilfe Essen

Dustin ist ehrenamtlicher Tierretter in Essen. Täglich ist er nach seinem Feierabend im Einsatz, um kranke oder verletzte Tiere zu sichern und wieder aufzupäppeln. Dabei gilt sein Engagement vor allem wild lebenden Tauben, um die sich sonst fast niemand kümmert. Aber auch viele andere Tiere hat Dustin bereits aus Notlagen befreit. Dabei reichen seine Einsätze von eingesperrten Tauben über gerettete Kaninchen im Hochwassergebiet bis hin zu einem Schwan mit verschluckter Angelschnur.

10.07.2025

Lokales

Die Extraschicht 2025

Am letzten Wochenende hat sich das Ruhrgebiet wieder von seiner anderen Seite gezeigt: Die Extraschicht – die Nacht der Industriekultur – hat mit über 30 Locations in der Region tausende Besucher:innen begeistert.

06.07.2025

Campusleben

StuPa Wahl 2025

Die Wahl des Studierendenparlaments steht an! Das StuPa ist nicht nur irgendein Gremium – es entscheidet mit über Themen, die uns alle betreffen: Semesterticket, Mensapreise, Nachhaltigkeitsprojekte, Kulturförderung, Gleichstellung und vieles mehr.

01.07.2025

Festivals

Rock am Ring 2025

Regen, Moshpits und ein Heiratsantrag – Rock am Ring feiert seinen 40. Geburtstag mit allem, was dazugehört. Seit 1985 wird der Nürburgring jedes Jahr zum riesigen Festivalgelände und zieht zehntausende Feiernde an. Allein dieses Jahr kamen laut Veranstalter 90.000 Besucher, um gemeinsam das 40. Jubiläum von Deutschlands wohl bekanntestem Musikfestival zu feiern.

19.06.2025

Lokales

Badeseen um Duisburg und Essen

Ob entspannter Sommertag am See, sportliche Aktivitäten im Wasser oder einfach nur Sonne tanken – rund ums Ruhrgebiet gibt es viele schöne Badeseen und Schwimmstellen zu entdecken. Auf der eingeblendeten Karte findet ihr eine Auswahl an beliebten Spots in Essen, Duisburg und der weiteren Umgebung. Egal ob mit Eintritt oder kostenfrei, mit Sandstrand oder Sprungturm:

09.06.2025

Campusleben

FISU World University Games

Hochschulsportler:innen und Medaillenträger:innen zogen mit der Fackel durch die Stadt und machten auch am Campus Essen Halt. Die Fackelläufer:innen zeigten sich durchweg begeistert, Teil der FISU Games sein zu dürfen. Immer mit dabei: Maskottchen Wanda. Es repräsentiert einen Wanderfalken – eine Vogelart, die auch bei uns am Campus heimisch ist. Die FISU World University Games finden vom 16. bis zum 27. Juli statt. Austragungsorte sind neben Essen auch Duisburg, Mülheim und Bochum. Einzelne Disziplinen werden zudem in Hagen und Berlin ausgetragen.

25.05.2025

AllgemeinReisen

Slow TV aus Schweden

Mal ehrlich: Wann hast du das letzte Mal einfach nur die Natur beobachtet – ohne Ablenkung, ohne Schnitt, ohne Kommentar? Wie wärs mit Slow TV?

24.04.2025

Campusleben

🎓In Deutschland studieren als internationaler Studi & Arbeit des ISAAC

Wir haben mit Noah vom ISAAC ein tolles Interview geführt. Er hat uns einiges über sein Herkunftsland und spannende Erfahrungen aus inzwischen drei Jahren als internationaler Studi erzählt. Hört selbst, was das ISAAC bei uns an der Uni anbietet.

22.04.2025

Wissenschaft

Turbo-Tipp fürs Gehirn

Wer kennt’s nicht: Das Erklärvideo zieht sich, die Online-Vorlesung dümpelt dahin – zack, doppelte Geschwindigkeit rein! Und siehe da: Plötzlich bist du konzentrierter, aufmerksamer – und schneller fertig.

21.04.2025

LokalesSport

Werdet Volunteer bei den FISU Games

Olympische Stimmung mitten im Pott – und du kannst mittendrin statt nur dabei sein! Bei den FISU World University Games Rhine-Ruhr 2025 treffen sich über 10.000 Studierende aus der ganzen Welt, um sportlich um Medaillen zu kämpfen. Und das nicht irgendwo, sondern in Bochum, Duisburg, Essen und Mülheim – also direkt vor unserer Haustür.

12.04.2025

