So war's: Juicy Beats Festival

07.08.2025

Am 25. und 26. Juli zeigte sich der Dortmunder Westfalenpark von einer anderen Seite. Inmitten der grünen Parklandschaft gab es zehn Bühnen, viele Stände und Mitmachaktionen.

Am Freitag traten einige Rapper und Pop-Sänger auf. Die Mainstage durfte in diesem Jahr CIVO eröffnen. 2022 gelang ihm der Durchbruch mit seinem Song "Weg von mir". Die Melodie, wohl sehr bekannt, von Bruno Mars 2010er Song "Talking to the Moon". Aber auch neuere Lieder wie "Garten vorm Haus" oder "Bis zum Mond und zurück" kommen gut bei den Fans an. CIVO stammt gebürtig aus der Nähe von Dortmund. Auf der Bühne erzählt er, es sei das Größte für ihn, sich heute auf Plakaten zu sehen. Einfach unglaublich wenn man nur an seine Träume glaubt.

Chart-Stürmer Zartmann rockte mit seinen Songs "wie du manchmal fehlst" oder dem Ohrwurm "tau mich auf" den frühen Freitagabend.



Hier könnt ihr die Liveschalte vom Festivalfreitag nochmal hören:



Spotify könnte Cookies nutzen! Externe Cookies erlauben

Auf zwei Acts freuten sie sich fast alle: Alexander Marcus und Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys. Das beste Bühnenbild hatte aber wohl Tream: Ein Getreidefeld mit Bergpanorama, im Vordergrund eine Bierzeltgarnitur aus dem Festzelt. Darauf tanzten die Bläser in Lederhosen. Mein Highlight: ein kleines ADAC Auto auf der Bühne passend zum neuen Song "ADAC" gemeinsam mit SDP.



Unseren Nachbericht aus Nachgehakt! zum Juicy Beats findet ihr hier:



Spotify könnte Cookies nutzen! Externe Cookies erlauben

Ich war zum ersten Mal beim Juicy Beats und muss sagen es war ein tolles Festivalwochenende hier bei uns im Ruhrgebiet. Ich bin gespannt, wie die Zukunft des Festivals aussehen wird!

