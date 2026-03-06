28.04.2026

Die Rennsaison startet wieder!



Vielleicht kennen einige bereits die "Formular Student", ein internationales Projekt verschiedener Universitäten, bei denen mit einem elektrischen Rennwagen - in Anlehnung an die Formel 1 - Rennen und Events ausgetragen werden.



Bei uns gibt es ebenfalls eine solche Gruppe: Das E-Team Duisburg-Essen!

Ich habe mit Kaan (22 J., Mitglied seit ca. 2 Jahren) darüber gesprochen, was bei diesem vielseitigen und praxisnahen Uniprojekt gemacht wird und warum sich ein Blick lohnen könnte.



Da es sich beim E-Team um ein technisches Projekt handelt, könnte es einen überraschen, wie vielseitig und breit aufgestellt das E-Team tatsächlich ist. Die Vereinsstruktur ist in mehrere Module (Mechanisch, Elektrisch, Organisatorisch) und Abteilungen unterteilt. So gibt es zum Beispiel Aerodynamik, Embedded Systems, Statics und noch einige mehr.

Dabei sind insbesondere die Abteilungen Organisation/Sponsoring und Statics interessant, da sich diese an Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und vergleichbare Studiengänge richten.



Bei den internationalen Events des E-Teams gibt es auch einiges zu erleben und (ganz nebenbei) hat man die Möglichkeit, auch etwas in der Welt rumzukommen. So war Kaan mit dem E-Team letztes Jahr bereits in Italien und dieses Jahr sind Eventteilnahmen in Ungarn und Kroatien geplant.

Kaan hat außerdem eine kleine Anekdote von seiner Italienfahrt erzählt, die einen guten Einblick in die Erfahrungen und Erlebnisse gibt, die man beim E-Team sammeln kann.

