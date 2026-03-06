SONG GESUCHT?STARTSEITEMACH MITÜBER UNSSUCHE
CampusFM_Der Rennwagen neben nem Porsche
Campusleben
28.04.2026

Wenn Uni auf Rennstrecke trifft

Das E-Team Duisburg-Essen im Interview - Ein Blick hinter die Kulissen

Joshua Mebus

Die Rennsaison startet wieder!

Vielleicht kennen einige bereits die "Formular Student", ein internationales Projekt verschiedener Universitäten, bei denen mit einem elektrischen Rennwagen - in Anlehnung an die Formel 1 - Rennen und Events ausgetragen werden.

Bei uns gibt es ebenfalls eine solche Gruppe: Das E-Team Duisburg-Essen!
Ich habe mit Kaan (22 J., Mitglied seit ca. 2 Jahren) darüber gesprochen, was bei diesem vielseitigen und praxisnahen Uniprojekt gemacht wird und warum sich ein Blick lohnen könnte.

Nur für Mint? Von wegen!

Da es sich beim E-Team um ein technisches Projekt handelt, könnte es einen überraschen, wie vielseitig und breit aufgestellt das E-Team tatsächlich ist. Die Vereinsstruktur ist in mehrere Module (Mechanisch, Elektrisch, Organisatorisch) und Abteilungen unterteilt. So gibt es zum Beispiel Aerodynamik, Embedded Systems, Statics und noch einige mehr.
Dabei sind insbesondere die Abteilungen Organisation/Sponsoring und Statics interessant, da sich diese an Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und vergleichbare Studiengänge richten.

Internationale Erlebnisse, die hängenbleiben

Bei den internationalen Events des E-Teams gibt es auch einiges zu erleben und (ganz nebenbei) hat man die Möglichkeit, auch etwas in der Welt rumzukommen. So war Kaan mit dem E-Team letztes Jahr bereits in Italien und dieses Jahr sind Eventteilnahmen in Ungarn und Kroatien geplant.
Kaan hat außerdem eine kleine Anekdote von seiner Italienfahrt erzählt, die einen guten Einblick in die Erfahrungen und Erlebnisse gibt, die man beim E-Team sammeln kann.

Spotify könnte Cookies nutzen!

Das könnte dich interessieren

Campusleben

Weniger Asphalt, mehr Campusleben?

Seit Anfang Januar 2026 ist die Universitätsstraße am Essener Campus für den allgemeinen Straßenverkehr gesperrt. Zuvor hat die Straße lange Jahre als Zufahrt zum alten Parkhaus gedient. Dieses wurde im Oktober 2024 geschlossen und Ende 2025 abgerissen. Die entstandene Fläche soll nun neu genutzt werden. Wie soll die Universitätsstraße am Campus Essen in Zukunft aussehen? Genau darüber diskutieren Studierende, Mitarbeitende der UDE und Interessierte im Projekt „Campus Street Lab“.

07.03.2026

Musik

„Das Deutsche Finale“ - Der SWR hat ein Alibi-Problem

Samstagabend, 20:15 Uhr, ARD: Die Bühne für den deutschen Vorentscheid zum 70. Eurovision Song Contest könnte kaum größer sein. Doch neben der Frage, wer für Deutschland nach Wien fährt, geht es auch darum, wie der SWR sich in seinem ersten Jahr als neuer verantwortlicher Sender schlägt. N

27.02.2026

CampusFM_Iran Proteste
Allgemein

Iran: Stimmen gegen das Schweigen

Kein Internet, kein Telefon, tausende Protestierende tot und gefangen genommen - was gerade im Iran passiert, ist unfassbar. Es finden sich kaum Worte für die Lage vor Ort. Trotzdem ist es gerade jetzt wichtig, dass wir für die Iraner und Iranerinnen laut sind. Deshalb möchten wir die Plattform bieten, dass Iraner*innen selbst berichten können, was in ihnen vor sich geht. Daher teilen wir auf diesem Weg die Worte von Iranern und Iranerinnen, die in Deutschland leben.

24.01.2026

CampusFM_Dirigent des Uniorchester
Campusleben

Musik gegen graue Wintertage

Die Winterkonzerte des Uniorchesters stehen an!

23.01.2026

Campusleben

Studieren im Wintermodus

Diese Woche ist der Winter auch am Campus angekommen. Zwischen Schneeflocken und rutschigen Wegen zeigte sich der Campus in weiß.

07.01.2026

CampusFM_CampusFM wünscht euch wundervolle Weihnachstage
Allgemein

CampusFM wünscht euch frohe Weihnachten

Das Team von CampusFM wünscht allen Hörer:innen, Partner:innen und Unterstützer:innen frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr!

17.12.2025

CampusFM_Der Essener Oberbürger Thomas Kufen
Lokales

Unsere CampusFM Weihnachtsinterviews

Wie feiert die Rektorin der UDE Weihnachten? 🎄 Prof. Dr. Barbara Albert verrät uns ihre liebsten Geschenke, erzählt von ihren Weihnachtsritualen und teilt ihre Vorfreude auf 2026. Ein persönlicher Einblick in das Fest der Freude – perfekt zum Einstimmen auf die Feiertage! Vom Weihnachtsmarkt bis zum Gabentisch: Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen erzählt über seine liebsten Stände auf dem Weihnachstmarkt, Traditionen an den Feiertagen und seine Leidenschaft für Asterix-Hefte als Geschenk unterm Weihnachstbaum🎅✨

15.12.2025

CampusFM_Campusentwicklung LX
Campusleben

Zukunftsplan für den Campus Duisburg steht

Der Campus Duisburg ist offensichtlich in die Jahre gekommen. Mit diesen neuen Maßnahmen, soll die Infrastruktur vor Ort gesichert und die Aufenthaltsqualität verbessert werden.

21.10.2025

CampusFM_Der Campus Essen am Abend
Campusleben

Wilkommen liebe Erstis

Liebe Erstis, CampusFM heißt euch herzlich wilkommen an den Campus der UDE!

06.10.2025

Festivals

Das war das San Hejmo 2025

Am 15. und 16. August standen wieder zwei besondere Tage auf dem Gelände des Airport Weeze an. Rund 70.000 Besucher:innen strömten in das "heilige Zuhause" um dort Musik, Kunst und leckeres Essen zu genießen.

26.08.2025

CampusFM_San Hejmo
Festivals

Das erwartet euch beim San Hejmo 2025

Festivalfans aufgepasst: Am 15. und 16. August wird es wieder laut auf dem Flughafengelände in Weeze, wenn das San Hejmo Festival zum vierten Mal zum Leben erweckt wird.

08.08.2025

CampusFM_Juicy Beats
FestivalsLokalesMusik

So war's: Juicy Beats Festival

Das Dortmunder Kult-Festival feierte in diesem Jahr sein dreißigjähriges Jubiläum. In dieser Form fand das Juicy Beats Festival zum letzten Mal statt. CampusFM war für euch vor Ort.

07.08.2025

IMPRESSUMSTARTSEITEÜBER UNSARCHIVMITMACHENEMPFANG
Copyright © CampusFM 2025