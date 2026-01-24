SONG GESUCHT?STARTSEITEMACH MITÜBER UNSSUCHE
23.01.2026

Musik gegen graue Wintertage

Zwei Konzerte des Uniorchesters

Linda Nocke
Sarah Brakemeier

Die Winterkonzerte des Uniorchesters stehen an!

Das Uniorchester spielt in diesem Jahr Stücke von Debussy, Beethoven und Rachmaninov.
Zurecht füllt es bei seinen Auftritten die Mercatorhalle und die Philharmonie.

Oliver Leo Schmidt, Professor für Dirigieren an der Folkwang Universität, leitet schon seit vielen Jahren als Dirigent das Uniorchester. Er freut sich sehr, dass in diesem Jahr erstmalig auch ein Auftritt in der Mercatorhalle möglich ist.


Die Auftritte sind am

25.01. 16 Uhr in der Mercatorhalle, Duisburg
01.02. 11 Uhr in der Philharmonie, Essen
Tickets bekommt ihr als Studis schon für 10€ auf den Seiten der Konzerthallen.

Was macht das Uniorchester eigentlich aus?

Wer mitspielen möchte, sollte schon einen gewissen Ehrgeiz mitbringen. Die Instrumentalisten erzählen, dass sie neben den Hauptproben auch zuhause noch etwa drei Stunden üben. Dabei freuen sie sich aber darüber, in ihrem Instrument gefordert zu werden.

Gegründet wurde das Orchester vor etwa sechs Jahrzehnten als kleines Ensemble der Medizinischen Fakultät. Mittlerweile zählt es sogar zu den Top-Orchestern deutscher Universitäten. Vertreten sind dabei nicht nur Studierende und Beschäftigte der Uni, sondern Menschen unterschiedlichen Backgrounds und aller Altersklassen. Sicher ist aber eines - alle sind mit großem Spaß und Ehrgeiz bei der Sache!

