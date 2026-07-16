17.07.2026

Im Juli 2026 öffnet die verrückte Festivalstadt Parookaville wieder ihre Tore. Insgesamt 225.000 partyhungrige "Bewohner" feiern vom 17. bis 19. Juli sich selbst und die elektronische Musik. Am Mittwoch und Donnerstag reisen bereits die ersten Citizens auf der Campsite an.

Seit Freitag ist auch das neue Thema für die Mainstage bekannt, die jedes Jahr unter einem neuen Motto steht. Das diesjährige Motto, die Überraschungen und ihre persönlichen Highlights stellen euch unsere Festivalreporter Alex und Max live vor.

Was ist neu? Was kehrt zurück? Und warum sorgt ein ganz besonderer Stargast schon jetzt für Gesprächsstoff? Freut euch auf exklusive Einblicke und spannende Hintergrundinfos unter anderem zu der neuen Bühne und zum Programm.



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Die Parookavile Mainstage im Unterwasser-Design

Denn Parookaville wartet mit einer weiteren Besonderheit auf, die einen Trend der letzten Jahre aufgreift: einer 360-Grad-Bühne nämlich. Diese ermöglicht einen Rundumblick auf die jeweiligen Artists und passt laut Festivalgründer Bernd Dicks perfekt in den Stadtteil "Desser Valley". Abgesehen von den Bühnen gibt es aber auch noch einige andere Highlights, auf die sich die Besucher freuen dürfen.

Unter anderem wird es am Sonntag wieder eine Parookaville Ceremony geben. Wer keine Insights verpassen will, bekommt hier den perfekten Vorgeschmack auf ein unvergessliches Wochenende in Weeze.

