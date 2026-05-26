16.07.2026

CampusFM hat mit Erik Luca Hallmann, Student der Politikwissenschaft und Soziologie sowie gewähltem Mitglied des FSR SoWi, über die Hintergründe gesprochen. Zu finden ist die Petition unter https://c.org/NvN9TNvZRP.



Erik, warum habt ihr die Petition gestartet?



Erik (FSR SoWi): Wir haben eine Petition gestartet aufgrund der verkürzten Öffnungszeiten des U-Cafés hier am Standort Duisburg und auch des Roten und Gelben Cafés in Essen. In Duisburg merken wir das echt massiv, da das U-Café jetzt statt von 8 bis 18 Uhr, von 8:30 bis 16 Uhr geöffnet hat und das wurde auch in vielen Gremien unter anderem auch im Institutsrat Soziologie, im Institutsrat Politikwissenschaft und ich glaube auch sogar jedenfalls im Fakultätsrat und definitiv auch in der SQVK angesprochen, dass das ein Problem nicht nur für die Studis, sondern auch für die Dozierenden ist.



CampusFM: Jetzt sagst du, es ist schon durch alle möglichen Gremien gegangen. Habt ihr auch schon das Gespräch mit dem AStA gesucht?



Erik (FSR SoWi): Ja genau, wir haben mit dem AStA das Gespräch gesucht. Da haben wir die Rückmeldung bekommen, dass der AStA in offiziellen Verhandlungen mit dem Studierendenwerk steht momentan und sich daher nicht derart politisch äußern möchte, sondern das auf einen diplomatischen Weg versuchen möchte, was ich auch absolut verstehe, nachvollziehe und auch wirklich lobenswert finde dahingehend. Genau, darüber hinaus wurde auch im Institutsrat Soziologie erwähnt, dass Gespräche von dem Kanzler mit dem Studierendenwerk stattgefunden haben, diese jedoch nicht unbedingt fruchtbar gewesen sein sollen.



CampusFM: Hattet ihr sonst noch mit anderen Fachschaftsräten Kontakt dazu? Gab es mit denen weitere Gespräche dazu?



Erik (FSR SoWi): Wir haben das Thema auch auf der Fachschaftenkonferenz zur Ansprache gebracht. Da haben wir auch von allen anwesenden Fachschaften Beifall bekommen, also Unterstützung auch zugesichert bekommen, und dass diese das auch in ihren Kreisen verbreiten würden, also die Petition.



CampusFM: Danke für deine Zeit! Abschließend noch einmal auf den Punkt gebracht: Was ist eure zentrale Forderung an das Studierendenwerk?



Erik (FSR SoWi): Wir wünschen uns die alten Öffnungszeiten zurück und ja, das ist auch unsere Forderung in einem Satz.

