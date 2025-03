Endlich wieder entspannt Parken an der UDE

23.01.2024

Parkhaus Duisburg - Baustelle

In Duisburg, genauer gesagt auf dem nördlichen Teil des alten Parkplatzes an der Carl-Benz-Straße, entstehen die neuesten Gebäude am Campus der UDE.

Der besondere Aspekt dieses Projekts liegt in seiner Planung, die einen Schwerpunkt auf den Klimaschutz legt. Sowohl das Dach als auch die Fassade des neuen Parkhauses werden laut Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW begrünt, nicht nur aus ästhetischen Gründen, sondern auch mit dem Ziel, die Luftqualität auf dem Campus zu verbessern.



Darüber hinaus soll das Projekt umweltfreundlichere Mobilität fördern. So sollen die Möglichkeit für eine Photovoltaikanlage sowie Stellplätze mit E-Ladesäulen geschaffen werden.

Dahingehend gibt es auch Parallelen zu ähnlichen Entwicklungen am Campus in Essen, wo ebenfalls Dachbegrünung, sowie Ladesäulen und Photovoltaik (beides dann einzurichten durch die UDE) vorgesehen sind. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das neue Parkhaus in Essen mit rund 900 Parkplätzen statt den 365 in Duisburg mehr als doppelt so groß ausfällt.



Die genaue Eröffnung des Parkhauses in Duisburg steht noch nicht fest. Für Essen gibt es jedoch bereits eine grobe Perspektive: Mehr dazu und was mit dem alten Parkhaus passiert, erfahrt ihr im Beitrag: