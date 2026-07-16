17.09.2023

Der Innnenraum des Olympiastadions Berlin mit der Perry’s Stage.

Am 9. und 10. September machte das Multi-Genre-Festival Lollapalooza wieder Station im Berliner Olympiapark. Das ursprünglich aus den USA stammende Festival bot unseren Reportern ein abwechslungsreiches Wochenende mit internationalen und deutschsprachigen Acts, zahlreichen Attraktionen und einem vielfältigen Streetfood-Angebot.



Ein besonderes Highlight war das Interview mit Newcomerin Pantha. Darin spricht sie über ihren musikalischen Werdegang, persönliche Erfahrungen und ihre erste Headliner-Tour.



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Auch in unserem großen Festival-Spezial blicken wir auf beide Festivaltage zurück. Wir nehmen euch mit auf das Gelände, sprechen mit Besucherinnen und Besuchern und zeigen, wie die außergewöhnliche Hitze das Festivalwochenende geprägt hat.

