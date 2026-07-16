12.08.2026

Denn man muss mit dem Ticket ja nicht nur in Deutschland bleiben.

Reddit User "jm_rtr" gibt euch mit der folgenden Karte aus seinem Post Tipps für euren nächsten Urlaub mit an die Hand:





Zu sehen sind einige Ziele, die ihr mit dem Deutschlandticket zumindest teilweise erreichen könnt – darunter zum Beispiel Städte und Regionen in unseren Nachbarländern. Denn an einigen Stellen endet der Geltungsbereich des Tickets eben nicht direkt an der deutschen Grenze.



Wichtig ist allerdings: Das Deutschlandticket gilt im Ausland nur auf bestimmten Strecken und in bestimmten Nahverkehrszügen. Für die komplette Reise braucht ihr je nach Ziel also möglicherweise noch ein zusätzliches Ticket.



Aber gerade für einen spontanen Tages- oder Wochenend-Trip kann sich der Blick über die Grenze lohnen. Also: Karte checken, Rucksack packen und ab geht's.

