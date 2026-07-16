03.09.2023

Anfang September verwandelte sich München wieder in einen Treffpunkt für Musikfans: Am 2. und 3. September fand im Olympiapark und Olympiastadion zum zweiten Mal das Superbloom Festival statt. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr lockte das Festival erneut zahlreiche internationale Stars nach München. Mit dabei waren unter anderem Peter Fox, der dieses Jahr erstmals seit 13 Jahren wieder in München auftrat, Ava Max, Giant Rooks, Jason Derulo, Imagine Dragons sowie DJs wie Martin Garrix und Lost Frequencies.



Die Hauptbühne, die Olympic Stage, befand sich direkt im Olympiastadion. Besonders die Abendshows sorgten – mit der Kulisse des beleuchteten Olympiaturms und der besonderen Atmosphäre im Stadion – für unvergessliche Festivalmomente.



Doch das Superbloom bot weit mehr als Musik: Auf dem Gelände warteten zahlreiche Food-Stände, Mitmachaktionen und weitere Attraktionen auf die Besucherinnen und Besucher.



Weitere Eindrücke findet ihr in unserem Story-Highlight und auf Instagram unter @campusfmradio.



Welche Highlights uns besonders begeistert haben und was das Festival sonst noch zu bieten hatte, hört ihr in unserem großen Superbloom-Spezial

