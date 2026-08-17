Bild: © Graebe Media
17 Tage lang wird der Kemnader See in Bochum zum Festivalgelände: Das Zeltfestival Ruhr verbindet Konzerte in drei Bühnenzelten mit einem großen Außenbereich. Vom 21. August bis zum 6. September 2026 standen insgesamt 45 Acts auf dem Programm. Nach Angaben des Veranstalters kamen an den Festivaltagen rund 130.000 Besucher*innen zum Festival.
Zu den Acts gehörten auch The Butcher Sisters (TBS). Die deutsche Crossover-Metal-Band stand am 26. August neben Tom Odell und Saguru auf dem Programm. Von Liedern über biersaufende Dinos, über Bauchtaschen bis hin zu einem Crazy Frog-Cover war für jeden etwas dabei. Dazu lieferten sie eine ebenso abgedrehte Bühnenshow. Man konnte ihnen den Spaß auf der Bühne ansehen, der sich natürlich auch in der Stimmung der Fans widergespiegelt hat. Besonders bei der Fan-Interaktion legten The Butcher Sisters los: Es wurde Bier verteilt, mit einem Bananenboot über die Menge gesurft und Fans wurden mit aufblasbaren Keulen verhauen. Wer vorne stand, sollte sich außerdem auf Bier- und Energy-Drink-Duschen einstellen. Wer nach diesem Auftritt schlecht gelaunt das Zelt verlassen hat, hat definitiv etwas falsch gemacht.
Doch auch abseits der Konzerte gibt es auf dem Zeltfestival einiges zu entdecken. Neben den drei Bühnenzelten, gibt es noch ein einladendes Außengelände. Dieses bietet nicht nur festivaltypische Essens- und Getränkestände an, sondern auch verschiedenste Stände zum Shoppen auf dem „Markt der Möglichkeiten“. Schmuck, Kleidung, Handarbeiten und vieles mehr können dort ergattert werden. Neben klassischen Festivalständen gibt es dort auch ungewöhnlichere Angebote – etwa Henna, Gartendekoration oder Zahnschmuck. Selbst Whirlpools können auf dem Gelände getestet und gekauft werden. Anders als bei vielen klassischen Festivals gibt es auf dem Gelände zahlreiche Sitzmöglichkeiten. Für kühlere Abende stehen sogar Heizpilze an den Bänken bereit. Dies lädt besonders dazu ein, bis zum Geländeschluss um 0 Uhr zu bleiben, was auch nicht wenige Besucher tun. Wer zum Ende des Festivalsommers noch einmal Konzert- und Festivalstimmung erleben möchte, findet am Kemnader See also auch abseits der Bühnen einiges zu entdecken.
Wer das Zeltfestival 2026 verpasst hat, kann sich bereits den nächsten Termin vormerken: Vom 20.08. bis zum 05.09.2027 ist wieder Party-Zeit in Bochum angesagt. 14 Acts sind für die 17. Ausgabe bereits bestätigt, darunter Sarah Connor, Bosse und Clueso. Tickets sind bereits erhältlich.
Das "heilige Zuhause" wartete auf seine Gäste mit riesigen Murals im Urban Art District, verschiedenen Mitmach-Aktionen, wie Blumenkränze binden, Graffiti Workshop oder Schilder für den Schilderwald bemalen und jeder Menge Streetfood. Und auch musikalisch ging es natürlich zur Sache: Am Freitag waren die US-Superstars Bebe Rexha und Jason Derulo die großen Headliner, einen Tag später überzeugten Marteria und SDP als Hauptacts auf der Mainstage. Daneben gab es zahlreiche weitere Künstler wie Alle Farben, David Puentez, Tujamo, Montez, Kamrad oder Roy Bianco & The Abbrunzati Boys die den Festivalbesuchern einheizten.
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