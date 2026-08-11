17.08.2026

Das "heilige Zuhause" wartete auf seine Gäste mit riesigen Murals im Urban Art District, verschiedenen Mitmach-Aktionen, wie Blumenkränze binden, Graffiti Workshop oder Schilder für den Schilderwald bemalen und jeder Menge Streetfood. Neu waren die bis zu acht Meter hohen, flackernden Holzeulen, die auf dem Gelände verteilt waren.



Die Station zum selber Bemalen der Schilder wurde, wie in den Vorjahren, gerne genutzt. (Bild: JULIAN HUKE)

Und auch musikalisch ging es natürlich zur Sache: Am Freitag waren die US-Superstars Bebe Rexha und Jason Derulo die großen Headliner, einen Tag später überzeugten Marteria und SDP als Hauptacts auf der Mainstage. Und auch unsere Festival-Reporter Linda und Max haben euch live über ihre Highlights erzählt:



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Daneben gab es aber auch zahlreiche weitere Künstler, wie Alle Farben, Kamrad, Montez und Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys die den Festivalbesuchern einheizten.



Das war die Mainstage beim San Hejmo 2026 in Weeze.

Während es am Freitag mit über 35 Grad ungewöhnlich heiß war, und viele Fans erst dadurch erst später vor die Mainstage strömten, wartete der Samstag mit Regen und deutlich kühleren Temperaturen auf. Der Freude der Besucher:innen tat das aber keinen Abbruch: An beiden Tagen wurde gelacht, getanzt und das Gelände nicht nur durch die schöne optische Gestaltung, sondern auch durch die Stimmung der Besucher in eine Wohlfühloase verwandelt.

