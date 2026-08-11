Auch in diesem Jahr herrschte zum Ende der Festivalsaison am Airport Weeze wieder reges Treiben: Am 14. und 15. August lockte das Wohlfühlfestival in NRW um Veranstalter Bernd Dicks Insgesamt 75000 Musikliebhaber in den äußersten Westen Deutschlands.
Das "heilige Zuhause" wartete auf seine Gäste mit riesigen Murals im Urban Art District, verschiedenen Mitmach-Aktionen, wie Blumenkränze binden, Graffiti Workshop oder Schilder für den Schilderwald bemalen und jeder Menge Streetfood. Neu waren die bis zu acht Meter hohen, flackernden Holzeulen, die auf dem Gelände verteilt waren.
Und auch musikalisch ging es natürlich zur Sache: Am Freitag waren die US-Superstars Bebe Rexha und Jason Derulo die großen Headliner, einen Tag später überzeugten Marteria und SDP als Hauptacts auf der Mainstage. Und auch unsere Festival-Reporter Linda und Max haben euch live über ihre Highlights erzählt:
Daneben gab es aber auch zahlreiche weitere Künstler, wie Alle Farben, Kamrad, Montez und Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys die den Festivalbesuchern einheizten.
Während es am Freitag mit über 35 Grad ungewöhnlich heiß war, und viele Fans erst dadurch erst später vor die Mainstage strömten, wartete der Samstag mit Regen und deutlich kühleren Temperaturen auf. Der Freude der Besucher:innen tat das aber keinen Abbruch: An beiden Tagen wurde gelacht, getanzt und das Gelände nicht nur durch die schöne optische Gestaltung, sondern auch durch die Stimmung der Besucher in eine Wohlfühloase verwandelt.