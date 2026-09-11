CampusFM hat beim Audiopreis 2026 der Landesanstalt für Medien NRW (LfM NRW) gewonnen. Ausgezeichnet wurde CampusFM-Redakteur Tim Brüninghaus für seinen Beitrag „Bussi nach Wien – Der ESC steht wieder an!“.
Darin geht es um die etwas andere Seite des Eurovision Song Contest. Tim nimmt die Geschehnisse rund um das Musikevent mit Humor unter die Lupe. Besonders überzeugte die Jury der Schnitt: Tempo, Timing und pointierte Momente greifen laut Jury gut ineinander. Gleichzeitig mache sich der Beitrag nicht über den ESC lustig.
„Tim Brüninghaus nimmt uns mit in die spezielle Welt des Eurovision Song Contest“, heißt es in der Begründung der Jury.
Auch den nahbaren Ton, die eigene Stimme des Beitrags und die An- und Abmoderation hebt die Jury hervor.
Verliehen wurde der Audiopreis am 25. September in der Wolkenburg in Köln. Zum ersten Mal konnten in diesem Jahr auch Produktionen aus Campusradios eingereicht werden. Insgesamt waren 21 Campusradio-Produktionen nominiert. Drei Produktionen wurden am Ende mit einem Audiopreis ausgezeichnet. Neben CampusFM waren das die Teams der Campusradios aus Dortmund und Münster.
Für CampusFM ist es nicht die erste Auszeichnung der LfM NRW. Bereits 2023 erhielten Sarah Brakemeier, Alexander Enseling und Max Mayer den Campusradio-Anerkennungspreis „Innovative Hörer*inneninteraktion“ für „Best of Parookaville 2023: drei Tage in der City of Dreams“.
Glückwunsch, Tim!
17 Tage lang wird der Kemnader See in Bochum zum Festivalgelände: Das Zeltfestival Ruhr verbindet Konzerte in drei Bühnenzelten mit einem großen Außenbereich. Vom 21. August bis zum 6. September 2026 standen insgesamt 45 Acts auf dem Programm.
12.09.2026
Das "heilige Zuhause" wartete auf seine Gäste mit riesigen Murals im Urban Art District, verschiedenen Mitmach-Aktionen, wie Blumenkränze binden, Graffiti Workshop oder Schilder für den Schilderwald bemalen und jeder Menge Streetfood. Und auch musikalisch ging es natürlich zur Sache: Am Freitag waren die US-Superstars Bebe Rexha und Jason Derulo die großen Headliner, einen Tag später überzeugten Marteria und SDP als Hauptacts auf der Mainstage. Daneben gab es zahlreiche weitere Künstler wie Alle Farben, David Puentez, Tujamo, Montez, Kamrad oder Roy Bianco & The Abbrunzati Boys die den Festivalbesuchern einheizten.
17.08.2026
Ihr seid noch unentschlossen in eurer Urlaubsplanung für die Vorlesungsfreie Zeit? Das Deutschlandticket kann euch dabei unterstützen. Denn man muss mit dem Ticket ja nicht nur in Deutschland bleiben.
12.08.2026
Im Juli 2026 öffnet die verrückte Festivalstadt Parookaville wieder ihre Tore. Ingesamt 225.000 partyhungrige "Bewohner" feiern vom 17. bis 19. Juli sich selbst und die elektronische Musik. Am Mittwoch und Donnerstag läuft bereits die Campinganreise mit den ersten campenden Bewohnern.
17.07.2026
CampusFM hat mit Erik Luca Hallmann, Student der Politikwissenschaft und Soziologie sowie gewähltem Mitglied des FSR SoWi, über die Hintergründe gesprochen. Zu finden ist die Petition unter https://c.org/NvN9TNvZRP.
16.07.2026
Ob entspannter Sommertag am See, sportliche Aktivitäten im Wasser oder einfach nur Sonne tanken – rund ums Ruhrgebiet gibt es viele schöne Badeseen und Schwimmstellen zu entdecken. Auf der eingeblendeten Karte findet ihr eine Auswahl an beliebten Spots in Essen, Duisburg und der weiteren Umgebung. Egal ob mit Eintritt oder kostenfrei, mit Sandstrand oder Sprungturm:
26.05.2026
Die Rennsaison startet wieder! Vielleicht kennen einige bereits die "Formular Student", ein internationales Projekt verschiedener Universitäten, bei denen mit einem elektrischen Rennwagen Rennen und Events ausgetragen werden. Auch an der UDE gibt es ein solches Team!
28.04.2026
Seit Anfang Januar 2026 ist die Universitätsstraße am Essener Campus für den allgemeinen Straßenverkehr gesperrt. Zuvor hat die Straße lange Jahre als Zufahrt zum alten Parkhaus gedient. Dieses wurde im Oktober 2024 geschlossen und Ende 2025 abgerissen. Die entstandene Fläche soll nun neu genutzt werden. Wie soll die Universitätsstraße am Campus Essen in Zukunft aussehen? Genau darüber diskutieren Studierende, Mitarbeitende der UDE und Interessierte im Projekt „Campus Street Lab“.
07.03.2026
Samstagabend, 20:15 Uhr, ARD: Die Bühne für den deutschen Vorentscheid zum 70. Eurovision Song Contest könnte kaum größer sein. Doch neben der Frage, wer für Deutschland nach Wien fährt, geht es auch darum, wie der SWR sich in seinem ersten Jahr als neuer verantwortlicher Sender schlägt. N
27.02.2026
Kein Internet, kein Telefon, tausende Protestierende tot und gefangen genommen - was gerade im Iran passiert, ist unfassbar. Es finden sich kaum Worte für die Lage vor Ort. Trotzdem ist es gerade jetzt wichtig, dass wir für die Iraner und Iranerinnen laut sind. Deshalb möchten wir die Plattform bieten, dass Iraner*innen selbst berichten können, was in ihnen vor sich geht. Daher teilen wir auf diesem Weg die Worte von Iranern und Iranerinnen, die in Deutschland leben.
24.01.2026
Die Winterkonzerte des Uniorchesters stehen an!
23.01.2026
Diese Woche ist der Winter auch am Campus angekommen. Zwischen Schneeflocken und rutschigen Wegen zeigte sich der Campus in weiß.
07.01.2026