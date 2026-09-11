CampusFM hat beim Audiopreis 2026 der Landesanstalt für Medien NRW (LfM NRW) gewonnen. Ausgezeichnet wurde CampusFM-Redakteur Tim Brüninghaus für seinen Beitrag „Bussi nach Wien – Der ESC steht wieder an!“.

Darin geht es um die etwas andere Seite des Eurovision Song Contest. Tim nimmt die Geschehnisse rund um das Musikevent mit Humor unter die Lupe. Besonders überzeugte die Jury der Schnitt: Tempo, Timing und pointierte Momente greifen laut Jury gut ineinander. Gleichzeitig mache sich der Beitrag nicht über den ESC lustig.

„Tim Brüninghaus nimmt uns mit in die spezielle Welt des Eurovision Song Contest“, heißt es in der Begründung der Jury.

Auch den nahbaren Ton, die eigene Stimme des Beitrags und die An- und Abmoderation hebt die Jury hervor.

Der Preisträger Tim Brüninghaus bei der Preisverleihung mit dem Moderationsteam.

Verliehen wurde der Audiopreis am 25. September in der Wolkenburg in Köln. Zum ersten Mal konnten in diesem Jahr auch Produktionen aus Campusradios eingereicht werden. Insgesamt waren 21 Campusradio-Produktionen nominiert. Drei Produktionen wurden am Ende mit einem Audiopreis ausgezeichnet. Neben CampusFM waren das die Teams der Campusradios aus Dortmund und Münster.

Für CampusFM ist es nicht die erste Auszeichnung der LfM NRW. Bereits 2023 erhielten Sarah Brakemeier, Alexander Enseling und Max Mayer den Campusradio-Anerkennungspreis „Innovative Hörer*inneninteraktion“ für „Best of Parookaville 2023: drei Tage in der City of Dreams“.

Glückwunsch, Tim!