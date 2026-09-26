Genau das wollten wir beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen wissen. Dort haben wir mit David Bötzel gesprochen. Er arbeitet seit 2018 beim DWD und ist in Essen als Wetterberater tätig.
Von Essen aus beobachtet das Team die Wetterlage für vier Bundesländer: Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Die Arbeit läuft im Schichtdienst. Der Frühdienst startet dabei mit einer Übergabe vom Nachtdienst aus Offenbach. Danach werden Wetterberichte erstellt, Anfragen beantwortet und die Wetterlage weiter beobachtet.
Bevor eine Warnung herausgegeben werden kann, müssen erst einmal möglichst viele Informationen zur Wetterlage zusammenkommen. Dafür nutzt der DWD unter anderem Wetterstationen, Satelliten und Radiosonden. Aus den Messdaten entstehen zusammen mit weiteren Informationen die Grundlagen für verschiedene Wettermodelle.
Gerade bei Gewittern bleibt aber eine entscheidende Frage: Wo zieht die Gewitterzelle tatsächlich entlang?
Das lässt sich nicht immer schon Stunden vorher genau sagen. Die Modelle können zeigen, in welchen Regionen eine Gewitterlage möglich ist. Wo es am Ende tatsächlich kracht, zeigt sich aber teilweise erst kurzfristig. Dann schauen sich die Wetterberater unter anderem Radarbilder und die Entwicklung einzelner Gewitterzellen an. Auch die Blitzrate kann dabei ein Hinweis auf die Stärke eines Gewitters sein.
Auch die Warnung selbst entsteht nicht einfach automatisch. Die Wetterberater zeichnen dafür die betroffene Fläche in ihrem System ein. Die Gemeinden innerhalb dieser Fläche bekommen anschließend die Warnung.
Warum Wettermodelle miteinander verglichen werden, warum Gewitter so schwer vorherzusagen sind und welche Rolle Künstliche Intelligenz dabei spielt, erklärt David Bötzel im kompletten Interview.
CampusFM hat beim Audiopreis 2026 der Landesanstalt für Medien NRW gewonnen. Ausgezeichnet wurde Tim Brüninghaus für seinen Beitrag „Bussi nach Wien – Der ESC steht wieder an!“.
26.09.2026
17 Tage lang wird der Kemnader See in Bochum zum Festivalgelände: Das Zeltfestival Ruhr verbindet Konzerte in drei Bühnenzelten mit einem großen Außenbereich. Vom 21. August bis zum 6. September 2026 standen insgesamt 45 Acts auf dem Programm.
12.09.2026
Das "heilige Zuhause" wartete auf seine Gäste mit riesigen Murals im Urban Art District, verschiedenen Mitmach-Aktionen, wie Blumenkränze binden, Graffiti Workshop oder Schilder für den Schilderwald bemalen und jeder Menge Streetfood. Und auch musikalisch ging es natürlich zur Sache: Am Freitag waren die US-Superstars Bebe Rexha und Jason Derulo die großen Headliner, einen Tag später überzeugten Marteria und SDP als Hauptacts auf der Mainstage. Daneben gab es zahlreiche weitere Künstler wie Alle Farben, David Puentez, Tujamo, Montez, Kamrad oder Roy Bianco & The Abbrunzati Boys die den Festivalbesuchern einheizten.
17.08.2026
Ihr seid noch unentschlossen in eurer Urlaubsplanung für die Vorlesungsfreie Zeit? Das Deutschlandticket kann euch dabei unterstützen. Denn man muss mit dem Ticket ja nicht nur in Deutschland bleiben.
12.08.2026
Im Juli 2026 öffnet die verrückte Festivalstadt Parookaville wieder ihre Tore. Ingesamt 225.000 partyhungrige "Bewohner" feiern vom 17. bis 19. Juli sich selbst und die elektronische Musik. Am Mittwoch und Donnerstag läuft bereits die Campinganreise mit den ersten campenden Bewohnern.
17.07.2026
CampusFM hat mit Erik Luca Hallmann, Student der Politikwissenschaft und Soziologie sowie gewähltem Mitglied des FSR SoWi, über die Hintergründe gesprochen. Zu finden ist die Petition unter https://c.org/NvN9TNvZRP.
16.07.2026
Ob entspannter Sommertag am See, sportliche Aktivitäten im Wasser oder einfach nur Sonne tanken – rund ums Ruhrgebiet gibt es viele schöne Badeseen und Schwimmstellen zu entdecken. Auf der eingeblendeten Karte findet ihr eine Auswahl an beliebten Spots in Essen, Duisburg und der weiteren Umgebung. Egal ob mit Eintritt oder kostenfrei, mit Sandstrand oder Sprungturm:
26.05.2026
Die Rennsaison startet wieder! Vielleicht kennen einige bereits die "Formular Student", ein internationales Projekt verschiedener Universitäten, bei denen mit einem elektrischen Rennwagen Rennen und Events ausgetragen werden. Auch an der UDE gibt es ein solches Team!
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Seit Anfang Januar 2026 ist die Universitätsstraße am Essener Campus für den allgemeinen Straßenverkehr gesperrt. Zuvor hat die Straße lange Jahre als Zufahrt zum alten Parkhaus gedient. Dieses wurde im Oktober 2024 geschlossen und Ende 2025 abgerissen. Die entstandene Fläche soll nun neu genutzt werden. Wie soll die Universitätsstraße am Campus Essen in Zukunft aussehen? Genau darüber diskutieren Studierende, Mitarbeitende der UDE und Interessierte im Projekt „Campus Street Lab“.
07.03.2026
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27.02.2026
Kein Internet, kein Telefon, tausende Protestierende tot und gefangen genommen - was gerade im Iran passiert, ist unfassbar. Es finden sich kaum Worte für die Lage vor Ort. Trotzdem ist es gerade jetzt wichtig, dass wir für die Iraner und Iranerinnen laut sind. Deshalb möchten wir die Plattform bieten, dass Iraner*innen selbst berichten können, was in ihnen vor sich geht. Daher teilen wir auf diesem Weg die Worte von Iranern und Iranerinnen, die in Deutschland leben.
24.01.2026
Die Winterkonzerte des Uniorchesters stehen an!
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