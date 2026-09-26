Genau das wollten wir beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen wissen. Dort haben wir mit David Bötzel gesprochen. Er arbeitet seit 2018 beim DWD und ist in Essen als Wetterberater tätig.

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Wenn aus Wetterdaten eine Warnung wird

Von Essen aus beobachtet das Team die Wetterlage für vier Bundesländer: Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Die Arbeit läuft im Schichtdienst. Der Frühdienst startet dabei mit einer Übergabe vom Nachtdienst aus Offenbach. Danach werden Wetterberichte erstellt, Anfragen beantwortet und die Wetterlage weiter beobachtet.

Bevor eine Warnung herausgegeben werden kann, müssen erst einmal möglichst viele Informationen zur Wetterlage zusammenkommen. Dafür nutzt der DWD unter anderem Wetterstationen, Satelliten und Radiosonden. Aus den Messdaten entstehen zusammen mit weiteren Informationen die Grundlagen für verschiedene Wettermodelle.

Die Wetterkarten am Tag des Besuches.

Gerade bei Gewittern bleibt aber eine entscheidende Frage: Wo zieht die Gewitterzelle tatsächlich entlang?

Das lässt sich nicht immer schon Stunden vorher genau sagen. Die Modelle können zeigen, in welchen Regionen eine Gewitterlage möglich ist. Wo es am Ende tatsächlich kracht, zeigt sich aber teilweise erst kurzfristig. Dann schauen sich die Wetterberater unter anderem Radarbilder und die Entwicklung einzelner Gewitterzellen an. Auch die Blitzrate kann dabei ein Hinweis auf die Stärke eines Gewitters sein.

Auch die Warnung selbst entsteht nicht einfach automatisch. Die Wetterberater zeichnen dafür die betroffene Fläche in ihrem System ein. Die Gemeinden innerhalb dieser Fläche bekommen anschließend die Warnung.

Warum Wettermodelle miteinander verglichen werden, warum Gewitter so schwer vorherzusagen sind und welche Rolle Künstliche Intelligenz dabei spielt, erklärt David Bötzel im kompletten Interview.