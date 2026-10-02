Wenn bei einem Großbrand Schadstoffe freigesetzt werden, kann der Sondereinsatz des Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW (LANUK) angefordert werden. Die Spezialisten unterstützen dann beispielsweise die Feuerwehr mit ihren mobilen Messlaboren. Damit können sie vor Ort unter anderem untersuchen, welche Schadstoffe freigesetzt wurden und ob bei einem Brand Asbest eine Rolle spielt.
Aber auch abseits solcher Einsätze beschäftigt sich das LANUK mit zahlreichen Umweltfragen – von der Wasserqualität über den Natur- und Artenschutz bis zur Luftüberwachung. Dazu betreibt die Behörde in ganz Nordrhein-Westfalen Messstationen, die regelmäßig Daten zur Luftqualität liefern. Einige der großen Messcontainer stehen beispielsweise an der Gladbecker Straße in Essen oder der Kardinal-Galen-Straße in Duisburg. Die Ergebnisse könnt ihr im Onlineportal des LANUK einsehen.
Neben technischen Messgeräten setzt das LANUK auch auf Pflanzen. Dazu gehören sogenannte standardisierte Graskulturen, die in möglichst schadstofffreier Erde an verschiedenen Orten in NRW aufgestellt werden. Nach einiger Zeit werden die Pflanzen im Labor untersucht. So lässt sich feststellen, welche Schadstoffe sie über die Luft aufgenommen haben.
Besonders gut eignet sich auch Grünkohl für das Biomonitoring: Seine große, wachshaltige Blattoberfläche kann bestimmte Schadstoffe aus der Luft aufnehmen. Anschließend werden die Pflanzen im Labor untersucht. Die Ergebnisse können beispielsweise dazu beitragen, Empfehlungen für den Verzehr von selbst angebautem Gemüse in bestimmten belasteten Gebieten auszusprechen.
Die Arbeit des LANUK endet nicht bei der Untersuchung von Schadstoffen. Werden gesetzliche Grenzwerte überschritten, können Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität notwendig werden. Ein bekanntes Beispiel dafür sind die Umweltzonen in vielen Städten Nordrhein-Westfalens.
Ab 2030 gelten in der EU zudem strengere Grenzwerte für verschiedene Luftschadstoffe. Auch deshalb bleibt die Überwachung der Luftqualität eine wichtige Aufgabe.
Weitere Einblicke in die Arbeit des LANUK gibt es in unserem Audiobeitrag. Dafür haben wir mit Dennis Serges aus dem Sondereinsatz und Pressesprecherin Birgit Kaiser de Garcia gesprochen.
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16.07.2026
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