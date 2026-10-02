Das Ticken einer Uhr, Geräusche beim Kauen oder Tastaturanschläge. Die meisten blenden solche Geräusche gut aus. Für Menschen mit Hyperakusis können solche Geräusche aber ganz schön schmerzhaft werden. Was passiert, wenn man jedes noch so leise Geräusch nicht nur hört, sondern auch regelrecht spürt? Genau davon erzählt der Musikthriller „The Piano Tuner“, der im Juli in die deutschen Kinos gekommen ist.
Leo Woodall spielt Niki, einen Klavierstimmer mit außergewöhnlichem Gehör. Als er entdeckt, dass er mit seinem Hörvermögen sogar Tresore knacken kann, gerät er auf die schiefe Bahn und wird der Safeknacker einer kriminellen Bande.Gleichzeitig entwickelt Niki eine Liebesbeziehung mit der Kompositionsstudentin Ruthie, gespielt von Havana Rose Liu. Diese weiß jedoch nichts von seinem gefährlichen Doppelleben… Hin und her gerissen zwischen den hohen Belohnungen und seinem moralischen Kompass fühlt Niki sich ständig gefangen und sucht einen Ausweg. Doch als Ruthie von seinem kriminellen Doppelleben erfährt, scheint die Realität ihn schneller einzuholen, als ihm lieb ist.
Obwohl „The Piano Tuner“ eine Indie-Produktion ist und mit einem kleinen Budget von geschätzten 7 Millionen Dollar entstanden ist, feiert der Film einen soliden Erfolg mit einem Einspielergebnis von 14,5 Millionen Dollar. Der Film sticht mit seinem wirklich besonderen Sound Design hervor! “The Piano Tuner” schafft es, das Publikum direkt in Nikis Perspektive zu versetzen und seine Wahrnehmung in den Vordergrund zu bringen.
“The Piano Tuner” erzählt von Talent, moralischen fehl-Entscheidungen und davon, wie ein besonderes Gehör Fluch und Segen zugleich wird. Also, falls ihr Lust habt auf einen atmosphärischen Thriller der etwas anderen Art oder ihr einfach Musik-Nerds seid, empfehle ich euch Daniel Rohers neuesten Film“The Piano Tuner”. Noch ist der Film nicht in der deutschen Streaming-Landschaft angekommen, jedoch erscheint „The Piano Tuner“ voraussichtlich am 8. Oktober auf Amazon Prime Video.
Eine Unwetterwarnung auf dem Handy ist schnell da. Einmal vibriert es, man schaut drauf – und weiß: Irgendwas kommt da auf uns zu. Doch was passiert eigentlich, bevor diese Warnung auf dem Handy landet. Genau das wollten wir beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen wissen.
03.10.2026
CampusFM hat beim Audiopreis 2026 der Landesanstalt für Medien NRW gewonnen. Ausgezeichnet wurde Tim Brüninghaus für seinen Beitrag „Bussi nach Wien – Der ESC steht wieder an!“.
26.09.2026
17 Tage lang wird der Kemnader See in Bochum zum Festivalgelände: Das Zeltfestival Ruhr verbindet Konzerte in drei Bühnenzelten mit einem großen Außenbereich. Vom 21. August bis zum 6. September 2026 standen insgesamt 45 Acts auf dem Programm.
12.09.2026
Das "heilige Zuhause" wartete auf seine Gäste mit riesigen Murals im Urban Art District, verschiedenen Mitmach-Aktionen, wie Blumenkränze binden, Graffiti Workshop oder Schilder für den Schilderwald bemalen und jeder Menge Streetfood. Und auch musikalisch ging es natürlich zur Sache: Am Freitag waren die US-Superstars Bebe Rexha und Jason Derulo die großen Headliner, einen Tag später überzeugten Marteria und SDP als Hauptacts auf der Mainstage. Daneben gab es zahlreiche weitere Künstler wie Alle Farben, David Puentez, Tujamo, Montez, Kamrad oder Roy Bianco & The Abbrunzati Boys die den Festivalbesuchern einheizten.
17.08.2026
Ihr seid noch unentschlossen in eurer Urlaubsplanung für die Vorlesungsfreie Zeit? Das Deutschlandticket kann euch dabei unterstützen. Denn man muss mit dem Ticket ja nicht nur in Deutschland bleiben.
12.08.2026
Im Juli 2026 öffnet die verrückte Festivalstadt Parookaville wieder ihre Tore. Ingesamt 225.000 partyhungrige "Bewohner" feiern vom 17. bis 19. Juli sich selbst und die elektronische Musik. Am Mittwoch und Donnerstag läuft bereits die Campinganreise mit den ersten campenden Bewohnern.
17.07.2026
CampusFM hat mit Erik Luca Hallmann, Student der Politikwissenschaft und Soziologie sowie gewähltem Mitglied des FSR SoWi, über die Hintergründe gesprochen. Zu finden ist die Petition unter https://c.org/NvN9TNvZRP.
16.07.2026
Ob entspannter Sommertag am See, sportliche Aktivitäten im Wasser oder einfach nur Sonne tanken – rund ums Ruhrgebiet gibt es viele schöne Badeseen und Schwimmstellen zu entdecken. Auf der eingeblendeten Karte findet ihr eine Auswahl an beliebten Spots in Essen, Duisburg und der weiteren Umgebung. Egal ob mit Eintritt oder kostenfrei, mit Sandstrand oder Sprungturm:
26.05.2026
Die Rennsaison startet wieder! Vielleicht kennen einige bereits die "Formular Student", ein internationales Projekt verschiedener Universitäten, bei denen mit einem elektrischen Rennwagen Rennen und Events ausgetragen werden. Auch an der UDE gibt es ein solches Team!
28.04.2026
Seit Anfang Januar 2026 ist die Universitätsstraße am Essener Campus für den allgemeinen Straßenverkehr gesperrt. Zuvor hat die Straße lange Jahre als Zufahrt zum alten Parkhaus gedient. Dieses wurde im Oktober 2024 geschlossen und Ende 2025 abgerissen. Die entstandene Fläche soll nun neu genutzt werden. Wie soll die Universitätsstraße am Campus Essen in Zukunft aussehen? Genau darüber diskutieren Studierende, Mitarbeitende der UDE und Interessierte im Projekt „Campus Street Lab“.
07.03.2026
Samstagabend, 20:15 Uhr, ARD: Die Bühne für den deutschen Vorentscheid zum 70. Eurovision Song Contest könnte kaum größer sein. Doch neben der Frage, wer für Deutschland nach Wien fährt, geht es auch darum, wie der SWR sich in seinem ersten Jahr als neuer verantwortlicher Sender schlägt. N
27.02.2026
Kein Internet, kein Telefon, tausende Protestierende tot und gefangen genommen - was gerade im Iran passiert, ist unfassbar. Es finden sich kaum Worte für die Lage vor Ort. Trotzdem ist es gerade jetzt wichtig, dass wir für die Iraner und Iranerinnen laut sind. Deshalb möchten wir die Plattform bieten, dass Iraner*innen selbst berichten können, was in ihnen vor sich geht. Daher teilen wir auf diesem Weg die Worte von Iranern und Iranerinnen, die in Deutschland leben.
24.01.2026