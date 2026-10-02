Das Ticken einer Uhr, Geräusche beim Kauen oder Tastaturanschläge. Die meisten blenden solche Geräusche gut aus. Für Menschen mit Hyperakusis können solche Geräusche aber ganz schön schmerzhaft werden. Was passiert, wenn man jedes noch so leise Geräusch nicht nur hört, sondern auch regelrecht spürt? Genau davon erzählt der Musikthriller „The Piano Tuner“, der im Juli in die deutschen Kinos gekommen ist.

Leo Woodall spielt Niki, einen Klavierstimmer mit außergewöhnlichem Gehör. Als er entdeckt, dass er mit seinem Hörvermögen sogar Tresore knacken kann, gerät er auf die schiefe Bahn und wird der Safeknacker einer kriminellen Bande.Gleichzeitig entwickelt Niki eine Liebesbeziehung mit der Kompositionsstudentin Ruthie, gespielt von Havana Rose Liu. Diese weiß jedoch nichts von seinem gefährlichen Doppelleben… Hin und her gerissen zwischen den hohen Belohnungen und seinem moralischen Kompass fühlt Niki sich ständig gefangen und sucht einen Ausweg. Doch als Ruthie von seinem kriminellen Doppelleben erfährt, scheint die Realität ihn schneller einzuholen, als ihm lieb ist.

Obwohl „The Piano Tuner“ eine Indie-Produktion ist und mit einem kleinen Budget von geschätzten 7 Millionen Dollar entstanden ist, feiert der Film einen soliden Erfolg mit einem Einspielergebnis von 14,5 Millionen Dollar. Der Film sticht mit seinem wirklich besonderen Sound Design hervor! “The Piano Tuner” schafft es, das Publikum direkt in Nikis Perspektive zu versetzen und seine Wahrnehmung in den Vordergrund zu bringen.

“The Piano Tuner” erzählt von Talent, moralischen fehl-Entscheidungen und davon, wie ein besonderes Gehör Fluch und Segen zugleich wird. Also, falls ihr Lust habt auf einen atmosphärischen Thriller der etwas anderen Art oder ihr einfach Musik-Nerds seid, empfehle ich euch Daniel Rohers neuesten Film“The Piano Tuner”. Noch ist der Film nicht in der deutschen Streaming-Landschaft angekommen, jedoch erscheint „The Piano Tuner“ voraussichtlich am 8. Oktober auf Amazon Prime Video.